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'da hurda yüklü TIR'da kaçak 21 bin paket sigara ele geçirildi

'da, polis tarafından sürücüsü durdurularak, arama yapılan hurda yüklü TIR'ın dorsesinde, gümrük kaçağı 21 bin 700 paket sigara ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 16:46
Şanlıurfa'da hurda yüklü TIR'da kaçak 21 bin paket sigara ele geçirildi

'da, polis tarafından sürücüsü durdurularak, arama yapılan hurda yüklü TIR'ın dorsesinde, gümrük kaçağı 21 bin 700 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kahramanmaraş'a giden, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan, hurda yüklü TIR'ı kent çıkışında durdurdu.

HURDALARIN ARASINA GİZLEMİŞLER

TIR'da arama yapan ekipler, dorsedeki hurdaların arasına gizlenen, gümrük kaçağı 21 bin 700 paket sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklamayan TIR sürücüsünü de gözaltına aldı.

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Şanlıurfa'da hurda yüklü TIR'da kaçak 21 bin paket sigara ele geçirildi
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