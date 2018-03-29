Şantaj iddiası cinayetle bitti 2 ölü

AFYONKARAHİSAR
'DA bir anne ve oğlu, kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla Hüseyin Arslan
(37) ile beraber yaşadığı Bahar Karabağ'ı (42) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Bolvadin ilçesi merkez Ethem Kelekçi Mahallesi Depremevleri konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.K. adlı kadın, dün sabah oğlu Ü.A. (23) ile birlikte, 'Elimizde uygunsuz görüntülerin var' diyerek kendisini tehdit edip, şantaj yaptığı öne sürülen Hüseyin Arslan ve beraber yaşadığı Bahar Karabağ'ın evine gitti. Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışan Arslan ile Karabağ, pompalı tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber verdiği polis, olay yerinde Hüseyin Arslan ile Bahar Karabağ'ın cansız bedenlerini buldu. Arslan ve Karabağ'ın cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp
Kurumu'na götürüldü. R.K. ile oğlu Ü.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.