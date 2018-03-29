Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sınıfta sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti

Sınıfta sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti

’da, Bener Cordan Ortaokulu'nda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:35
Sınıfta sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti

Olay, saat 12:00 sıralarında Ortahisar ilçesindeki Bener Cordan Ortaokulu'nda meydana geldi. 6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınıfta sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN