Son dakika: 29 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar

Haftanın en çok kazandıran oyunu Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. MPİ tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklanan çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları…

29 MART SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 1 milyon 741 bin TL belirledi. İşte haftanın çekiliş sonucu:

7, 8, 15, 16 23, 24