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Son dakika: 29 Mart Perşembe sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar

İdaresi çekiliş sonuçlarını açıkladı. MPİ'nin en çok kazandıran oyunlarından Süper Loto'dan geçtiğimiz hafta yi iki kişi kazanmıştı. Oyun severler kuponlarını doldurdu ve haftanın şanslı rakamları ile büyük ikramiye tutarını merak ediyor. 29 Mart Süper Loto sonuçları haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 21:58
Son dakika: 29 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar

Haftanın en çok kazandıran oyunu çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. MPİ tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklanan çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları…

29 MART SÜPER LOTO SONUCU

İdaresi tutarı olarak bu hafta 1 milyon 741 bin TL belirledi. İşte haftanın çekiliş sonucu:

7, 8, 15, 16 23, 24

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Son dakika: 29 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazanan numaralar
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