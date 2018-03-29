Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Bursa'da yeni evli çifte hırsız şoku

Son dakika: 'da yeni evli çifte hırsız şoku

Son dakika haberi... 'da yeni evlenen çiftin evine giren hırsızlar, 10 bin liralık altın çaldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 11:48
Son dakika: Bursa'da yeni evli çifte hırsız şoku

Olay, 'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2. kattaki dairenin balkon kapısını kanırtıp içeriye giren hırsız, yeni evli çiftin uyuduğu sırada yatak odasına girip çekmeceleri kurcalamaya başladı. Sese uyanan genç çift gözlerini açtığında hırsızla burun buruna geldi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Altınları alan hırsız hızla balkondan atlayarak kaçtı. Şok geçiren çift, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler verilen eşkal doğrultusunda arama çalışması başlattı. S.M. olduğu belirlenen zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 1 adet tam altın ve 180 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa'da yeni evli çifte hırsız şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN