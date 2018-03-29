Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Süper Loto çekilişi ne zaman?

Geçen hafta gerçekleşen 544. hafta çekilişinde İzmir Torbalı ve Samsun İlkadım'da yaşayan iki vatandaş büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Geçen haftaki Süper Loto çekilişi sonucunda 03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53 rakamları şanslı numalar olmuştu. 6 bilen kişi sayısı 2 kişi olurken 1.894.678.55 TL oldu. 5 rakamı doğru bilen 49 kişi ise kişi başı 12.547.55 TL kazanmıştı.

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Çekiliş saatine sayılı süre kala milyonlarca vatandaş; umutlu bekleyişine devam ediyor. Herkesin aklında büyük ikramiyeyi kazanmak var. Süper Loto sonuçları belli olur olmaz bilet sorgulama sisteminden biletinizi sorgulayabileceksiniz. Süper Loto sonuçları bu akşam 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden açıklanacak.