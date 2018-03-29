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sonuçları saat kaçta belli olacak? Süper Loto çekilişi ne zaman?

sonuçları ne zaman belli olacak? sorusu heyecanlı bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bilindiği gibi Süper Loto'nun 545. hafta çekilişi 29 Mart Perşembe yani bu akşam gerçekleşecek. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:14
Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Süper Loto çekilişi ne zaman?

Geçen hafta gerçekleşen 544. hafta çekilişinde İzmir Torbalı ve Samsun İlkadım'da yaşayan iki vatandaş büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Geçen haftaki çekilişi sonucunda 03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53 rakamları şanslı numalar olmuştu. 6 bilen kişi sayısı 2 kişi olurken 1.894.678.55 TL oldu. 5 rakamı doğru bilen 49 kişi ise kişi başı 12.547.55 TL kazanmıştı.

İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Çekiliş saatine sayılı süre kala milyonlarca vatandaş; umutlu bekleyişine devam ediyor. Herkesin aklında büyük ikramiyeyi kazanmak var. Süper Loto sonuçları belli olur olmaz bilet sorgulama sisteminden biletinizi sorgulayabileceksiniz. Süper Loto sonuçları bu akşam 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden açıklanacak.

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Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Süper Loto çekilişi ne zaman?
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