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Tramvay sapığına 15 yıl hapis istendi

’da A. (17) tramvayda 39 yaşındaki Ramazan E.’nin cinsel tacizine uğradı. Gözaltına alınan zanlıya “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Tramvay sapığına 15 yıl hapis istendi
Lise son sınıf öğrencisi A., okula gitmek için sabah saatlerinde 'da Topkapı'dan tramvaya bindi. Şüpheli 39 yaşındaki Ramazan E. de mağdurdan kısa süre sonra aynı vagona bindi. Şüpheli yolculuk esnasında Ahmet Faruk A.'ya yaklaşarak cinsel tacizde bulundu. Mağdur genç önce sessiz kaldı, sonrasında şüpheliyi uyardı. Şüpheli tacizine devam etti. Gencin tepki göstermesi üzerine görevlilerce olaya müdahale edildi. Emniyete teslim edilen şüpheli işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılıkça sorgusu alınan Ramazan E., mağdura karşı bir eyleminin olmadığını, hatta tramvayda mağdura yaklaşmadığını, mağdurun aniden kendisine bağırmaya başladığını ve bunun üzerine görevlilerin geldiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Tramvay sapığına 15 yıl hapis istendi
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