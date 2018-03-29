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sapığının 15 yıl hapsi istendi

İstanbul’da Ahmet Faruk A. (17) da 39 yaşındaki Ramazan E.’nin cinsel tacizine uğradı. Gözaltına alınan zanlıya “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:20
Tramvay sapığının 15 yıl hapsi istendi

Lise son sınıf öğrencisi Ahmet Faruk A., okula gitmek için sabah saatlerinde İstanbul'da Topkapı'dan a bindi. Şüpheli 39 yaşındaki Ramazan E. de mağdurdan kısa süre sonra aynı vagona bindi. Şüpheli yolculuk esnasında Ahmet Faruk A.'ya yaklaşarak cinsel tacizde bulundu. Mağdur genç önce sessiz kaldı, sonrasında şüpheliyi uyardı. Şüpheli tacizine devam etti.

TRAMVAY SAPIĞI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gencin tepki göstermesi üzerine görevlilerce olaya müdahale edildi. Emniyete teslim edilen şüpheli işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılıkça sorgusu alınan Ramazan E., mağdura karşı bir eyleminin olmadığını, hatta tramvayda mağdura yaklaşmadığını, mağdurun aniden kendisine bağırmaya başladığını ve bunun üzerine görevlilerin geldiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Tramvay sapığının 15 yıl hapsi istendi
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