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'ta refüjü aşan otomobil iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

'ta, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin iki otomobille karşılıklı çarpıştığı da 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 17:31
Uşak'ta refüjü aşan otomobil iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

, bugün saat 14.00 sıralarında, - İzmir karayolu Çınarcık köyü rampasında meydana geldi. İzmir yönüne giden Ramazan Loyan (41), yönetimindeki 16 BK 834 plakalı otomobil, şiddetli yağmurda iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip, önce Uşak yönüne giden Zafer Kozan'ın (27) kullandığı 26 RC 502 plakalı otomobile ardından aynı istikamete giden Nazım Boytok'un kullandığı 35 GE 5225 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Loyan ile yanındaki (35) yaralandı. Otomobildeki diğer yolcular Nazmi Kaydırak (38) ve Lütfi Karaduman (66) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Aynı otomobildeki Hikmet Özkerem ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, diğer iki otomobilin sürücüleri de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde trafik polisi ve jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından cesetler Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Uşak'ta refüjü aşan otomobil iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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