6 kişinin ölümüne neden olan şoförün aracı bulundu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobili, beyaz renkli bir otomobil sıkıştırdı. Bunun üzerinde otomobil, karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştı. Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit ettiği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı.

İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi.

Ekipler söz konusu otomobili bir binanın otoparkında buldu. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi.

A.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul'dan Tunceli'ye cenaze götüren ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm yönetimindeki otomobille çarpışmıştı.

Kazada sürücü Mustafa Üzüm ile araçta bulunan Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti.