Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ağrı'da doluda 4 araç şarampole yuvarlandı, Başkan Sebahattin Sarı yaralandı

'da doluda 4 araç şarampole yuvarlandı, Başkan Sebahattin Sarı yaralandı

'nın Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Eleşkirt Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Sebahattin Sarı ve 6 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:20
Ağrı'da doluda 4 araç şarampole yuvarlandı, Başkan Sebahattin Sarı yaralandı

KAZAYA DOLU YAĞIŞI SEBEP OLDU

'nın Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Eleşkirt Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Sebahattin Sarı ve 6 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Eleşkirt- Ağrı karayolu Uzunyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Nevruz bayramı tatili için geldikleri Türkiye'den konvoy halinde ülkelerine dönen İran plakalı 3 otomobil, dolu yağışı sırasında sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 İranlı, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı'da doluda 4 araç şarampole yuvarlandı, Başkan Sebahattin Sarı yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN