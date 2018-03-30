Ağrı'da doluda 4 araç şarampole yuvarlandı, Başkan Sebahattin Sarı yaralandı

KAZAYA DOLU YAĞIŞI SEBEP OLDU
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Eleşkirt Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Sebahattin Sarı ve 6 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Eleşkirt- Ağrı karayolu Uzunyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Nevruz bayramı tatili için geldikleri Türkiye'den konvoy halinde ülkelerine dönen İran plakalı 3 otomobil, dolu yağışı sırasında sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 İranlı, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.