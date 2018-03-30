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’ya yaz erken geldi

’nın ilçesinde, yağmurun etkisini kaybetmesiyle güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:37
Alanya’ya yaz erken geldi

'da 2 gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler, şezlonglar ve kumların üzerinde güneşlenip denize girdi. Bazı turistler ise sahil boyunca yürüyüş ve spor yaptı. Plajın kumlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"GÜZEL BİR GÜN TADINI ÇIKARIYORUM"

Güneşli havayı fırsat bilerek sahile gelen Hollanda vatandaşı Rima Ülkü, Alanya'yı çok sevdiğini söyledi. Ülkü, "Güneş, plaj ve güzel havadan dolayı 3 yıldır Alanya'da ikamet ediyorum. Şuan Hollanda'da kar, yağmur ve dondurucu soğuk var ama burası aksine daha güzel. Bugünümü sahilde geçiriyorum. Çünkü güneşli ve güzel bir gün tadını çıkarıyorum. Güzel havasından ve insanların cana yakın olmasından dolayı Alanya'yı çok seviyorum" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın etkisini artırarak sürdüreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

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Alanya’ya yaz erken geldi
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