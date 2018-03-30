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'dan acı haber!

Hukuk Fakültesi öğrencisi Başak Karademir’in (20), okulun ’ya düzenlediği gezide, hocası Atilla G.’nin odasında ettiği iddiasına dair soruşturma sürerken acı haber geldi.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:42
Alara'dan acı haber!

Yoğun bakımda tedavisi süren 'nın beyin ölümü gerçekleşti.

OTOPSİ BUGÜN

Türkiye, Alara'nın acılarla dolu hikayesini önceki gün Hürriyet'ten öğrenmişti. Alara'nın anneannesi Hayriye G., 2006'da Alara'nın anne ve babasını öldürmüştü. Hayriye G. müebbet hapis cezası alırken, Alara ve erkek kardeşine dayıları Gencer Gündüz sahip çıkmıştı. Gündüz, "Alara mezun olduğunda yurtdışına gitme planları yapan, mezuniyette ne giyeceğini planlayan bir kız. Bu çocuk kelimesiyle yan yana gelebilecek bir cümlede yer almaz" demişti.

Öğretim üyeliği görevinden alınan akademisyen Atilla G. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Avukat Aslan Abid Uğuz, bugün yapılacak otopsinin ardından, Alara'nın cenazesinin İstanbul'a getirileceğini söylerken "Çok üzgünüz" dedi.

BAŞKA HAYATLARA CAN VERECEK

Avukat Aslan Abid Uğuz, Alara'nın organlarının bağışlanacağı bilgisini de verdi.

Üniversiteli Alara'nın sır intihar girişimi!

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