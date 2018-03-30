Alara'dan acı haber!

Yoğun bakımda tedavisi süren Alara'nın beyin ölümü gerçekleşti.

OTOPSİ BUGÜN

Türkiye, Alara'nın acılarla dolu hikayesini önceki gün Hürriyet'ten öğrenmişti. Alara'nın anneannesi Hayriye G., 2006'da Alara'nın anne ve babasını öldürmüştü. Hayriye G. müebbet hapis cezası alırken, Alara ve erkek kardeşine dayıları Gencer Gündüz sahip çıkmıştı. Gündüz, "Alara mezun olduğunda yurtdışına gitme planları yapan, mezuniyette ne giyeceğini planlayan bir kız. Bu çocuk intihar kelimesiyle yan yana gelebilecek bir cümlede yer almaz" demişti.

Öğretim üyeliği görevinden alınan akademisyen Atilla G. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Avukat Aslan Abid Uğuz, bugün yapılacak otopsinin ardından, Alara'nın cenazesinin İstanbul'a getirileceğini söylerken "Çok üzgünüz" dedi.

BAŞKA HAYATLARA CAN VERECEK

Avukat Aslan Abid Uğuz, Alara'nın organlarının bağışlanacağı bilgisini de verdi.