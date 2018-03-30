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'da bodrum kata baskını

Son dakika haberi... 'ın Kuşadası ilçesinde, bodrum kattaki daireye baskın yapıldı. Dairede 'arena' oluşturarak horoz dövüştüren 19 kişiye bahis-kumar oynatma suçundan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği her birine 259 TL para cezası kesildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:33
Aydın'da bodrum kata horoz dövüşü baskını

Bir evde yapıldığını öğrenen jandarma asayiş timleri, harekete geçti. Yaylaköy Mahallesi'nde yaşayan şüphelinin evine dün akşam baskın düzenlendi. Yapılan baskında, bodrum kattaki dairenin salon bölümünün, horoz dövüşü için 'arena'ya dönüştürüldüğü görüldü. Dövüş yaptırılan 6 horoza el konuldu.

HER BİRİNE CEZA KESİLDİ

Horoz dövüşü yaptıran Ö.Ö.'ye ve evinde bulunan 19 kişiye, bahis-kumar oynatma suçundan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği her birine 259 TL para cezası kesildi. Dövüştürülen horozlar ise jandarma tarafından alınarak Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Aydın'da bodrum kata horoz dövüşü baskını
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