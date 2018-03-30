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'da dönemine ait mezar bulundu

'nun Mudurnu ilçesinde bir inşaat firmasının temel kazma çalışması esnasında dönemine ait mezar bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:59
Bolu'da Roma dönemine ait lahit mezar bulundu

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mudurnu ilçesinde, 28 Mart 2018 tarihinde bir inşaat firmasının ruhsatlı olarak başlatmış olduğu inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlanıldığı, inşaat yetkililerinin duyarlı bir davranış göstererek durumu yetkili kurum ve kuruluşlara bildirdiği ifade edildi.

ESERLER ROMA DÖNEMİNE AİT

Jandarma ve Bolu İl Müze Müdürlüğü ekipleri ile inşaat alanında yapılan incelemeler neticesinde bölgede mezar olduğunun tespit edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan onayla kurtarma kazısı başlatıldığı, yapılan çalışma kapsamında 1 adet dönemine ait lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek,1 adet obje bulunduğu, lahit mezarın 2 bin yıllık Roma dönemine ait bir lahit mezar olduğu yapılan incelemeler sonrası anlaşıldığı kaydedildi.

Lahit mezar ve eserlerin sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

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Bolu'da Roma dönemine ait lahit mezar bulundu
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