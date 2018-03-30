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uyardı, erişim engellendi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
1. Sulh Ceza Hakimliğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun () talebi üzerine telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti sağlayan 70 mobil uygulama ve internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, son dönemde kullanıcıların yaptıkları sorgulamaların ekran görüntülerini alarak sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla popülerlik kazanan "GetContact" ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği uyarısında bulunmuştu. ANKARA
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BTK uyardı, erişim engellendi
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