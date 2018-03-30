Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye

DİLEK BOZAL'IN SEVGİLİSİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'da, arkadaşlarıyla gezmeye çıktıkları otomobilde silah pazarlığı yaparken tabancanın ateş alması sonucu Dilek Bozal'ın (26) ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan, tek tutuklu olan genç kadının sevgilisi Muhammet Ertaş (29) tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren kiralık otomobille gezmeye çıktı. Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen Ertaş, Kakşa ve Eren, bir ara 'tabanca pazarlığı'na girişti. İddiaya göre, Resul Eren tabancasını boşaltıp Muhammet Ertaş'a uzattı.