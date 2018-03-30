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İki araç menfez çukuruna düştü: 6 kişi öldü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
İki araç menfez çukuruna düştü: 6 kişi öldü, 3 yaralı
'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kazalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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İki araç menfez çukuruna düştü: 6 kişi öldü, 3 yaralı
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