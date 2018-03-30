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Katliam gibi

’da kaçak göçmen faciası yaşandı. Göçmenleri taşıyan minibüs yaparak alev aldı. 15 kişi feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Katliam gibi kaza
'da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs, aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı. Çıkan yangında 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, dün gece yarısı Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıktı.

MİNİBÜS ALEV ALDI
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan minibüs alev alarak yanmaya başladı. Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi. İlk belirlemelere göre, korkunç da minibüsteki 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Özkan AYDIN / SABAH
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Katliam gibi kaza
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