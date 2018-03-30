Kayıp İtalyan’ın cesedi bulundu

İstanbul'a gezmeye gelen ve kaldığı otelden çıktıktan sonra kaybolan İtalyan muhasebeci Alessandro Filori'nin, Sarayburnu'nda cesedi bulundu. İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan Alessandro Fiori (33), 13 Mart günü Şişli'de bir otele yerleşti. Bir gün sonra gezmek için otelden ayrılan Fiori'den bir daha haber alınamadı. Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Fiori, İstanbul'a gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. ATV'de yayımlanan Müge Anlı
ile Tatlı Sert programına katılan baba, oğlunun bulunması için yardım istedi. CESEDİ SAHİLE VURDU
Harekete geçen Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, önceki gün denizden karaya vurmuş bir ceset bulunduğunu tespit etti. Morga gelen baba Eligio Flori, oğlunun cesedini teşhis etti. Kafatasında darp iziyle bulunan Filori'nin ölüm nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlatan polis, babadan DNA örneği aldı. Polis Filori'nin otelden ayrıldıktan sonra Mecidiyeköy'de bir AVM'de gezdiği, daha sonra Taksim İstiklal Caddesi
ve Sıraselviler'e gittiği ve sonrasında ortadan kaybolduğu görüntülere ulaştı. Sıraselviler'den sonra Filori'nin görüntülerinin bulunmaması polisi harekete geçirdi. Filori'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar Sıraselviler'den sonraki gittiği rotaya göre genişletildi.
5 yıl önce yine Sarayburnu'nda kaybolan ABD'li turist kadın Sarai Sierra'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.