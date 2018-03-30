Kızının iftirasıyla katil olan babaya 23 yıl ceza

Adana
'da kızı F.N.B.'nin (15) kendisine tecavüz ettiğini söylediği Muhammet Reşit Yıldırım'ı (17) öldüren Emrah B. (45), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Emrah B. çok pişman olduğunu ileri sürerek, "Eşime, kızıma, polise, herkese sordum. Ölen kişiye de sordum. Bunalımda olduğum için olay anlık oldu" dedi. Sanığı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme, cinayetin kız tarafından söylenen yalan üzerine tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla düşürdü.