Okmeydanı'nda hareketli anlar: 3 işçi çatıdan düştü!

Olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre spor kompleksinin çatı kısmında çalışma yapan 3 işçi henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. İşçilerden ikisi bir alt kata diğer işçi ise iki kat aşağıdaki beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullandı.

İşçiler inşaatın çatısından düştü

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Merdiven ile yaralı işçilere ulaşan sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İşçiler daha sonra sedyeye konularak merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kurtarma çalışmalarını izlemek isteyen kimi vatandaşlar bariyerlerin üzerine çıkarken kimileri ise bariyerlerin arasındaki boşluklardan bakmaya çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor