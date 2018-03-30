Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ramazan’ın ağır yükü

Ramazan’ın ağır yükü

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Ramazan’ın ağır yükü
Antalya'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmek üzere olan 7 yaşındaki Ramazan Türk'e nakli yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından gerçekleştirilen operasyonla takılan yapay kalple yaşama tutunan Ramazan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından normal servise çıkarıldı. Ramazan artık, yapay kalp görevi gören çanta şeklindeki aparatı taşıyarak yaşamına devam ediyor. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, Ramazan'a normal kalp nakli yapmak istediklerini ve uygun kalp çıkması için son ana kadar beklediklerini belirterek, "Kalp çıkmayınca yapay kalbe karar verdik. Ramazan kısa sürede sağlığına kavuştu. Kalp bulunması halinde normal kalp nakli yapacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan’ın ağır yükü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN