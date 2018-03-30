Ramazan’ın ağır yükü

Antalya
'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmek üzere olan 7 yaşındaki Ramazan Türk'e yapay kalp
nakli yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından gerçekleştirilen operasyonla takılan yapay kalple yaşama tutunan Ramazan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından normal servise çıkarıldı. Ramazan artık, yapay kalp görevi gören çanta şeklindeki aparatı taşıyarak yaşamına devam ediyor. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, Ramazan'a normal kalp nakli yapmak istediklerini ve uygun kalp çıkması için son ana kadar beklediklerini belirterek, "Kalp çıkmayınca yapay kalbe karar verdik. Ramazan kısa sürede sağlığına kavuştu. Kalp bulunması halinde normal kalp nakli yapacağız" dedi.