Sahte miras çetesi

İstanbul'da sahte evlatlık ve veraset belgeleriyle 2015'te ölen doktor Hatice Güzin Göllü'nün (88) banka hesaplarından 2 milyon lira çektiği belirlenen çete çökertildi. Çete üyelerinden Ahmet K., adına sahte evlatlık belgesi düzenlenerek mirasçı gibi gösterildi. Vârisi olmayan doktorun Kadıköy'deki 23 dairesinden aylık 60'ar bin lira kira toplayan çete, bazı dairelerin devirlerini yaptı. Çete, 25 milyon liralık gayrimenkulün devir işlemlerinin planlanma ve tamamlanması aşamasında çökertildi. Sahte evrakı hazırlayan noter başkatibinin de aralarında olduğu 4 çete üyesi operasyonla yakalandı.

NOTER DE GÖZALTINDA

Sahte belgeleri hazırladığı belirlenen çete üyesi ve aynı zamanda bir noter başkatibi Ayhan K., sahte mirasçı Ahmet K. ve diğer iki çete üyesi Tamer O. ile Murat G. gözaltına alındı. Murat G.'nin bir hukuk bürosunda çalıştığı, Ayhan K.'nin aynı zamanda uzlaştırıcılık yaptığı, Tamer O.'nun tercüme bürosu sahibi olduğu ve Ahmet K.'nin ise kaportacı olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına tedbir kondu. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri sürüyor.