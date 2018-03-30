Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili aranan şüpheli aylar sonra yakalandı

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti.



Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı.

Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI



Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın yakalanmıştı.