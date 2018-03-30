Telefon alışverişi kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesinde bir telefoncudan borçla cep telefonu alan Serdar Köse (26), bir süre sonra borcunu ödemek için annesi Selma Köse ile beraber alışveriş yaptığı telefoncuya gitti. Aldığı cep telefonunun borcunu ödeyen Köse ile telefoncu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Köse ile ismi öğrenilemeyen telefoncu iş yeri yakınlarında bir sokağa girdi. Köse bu sokakta annesinin gözleri önünde yaklaşık 7-8 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen, daha sonra bıçaklanan Köse, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Köse yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



