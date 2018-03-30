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'ta otomobil takla attı: 2 ölü!

Son dakika haberi... 'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki gıda teknikeri yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 11:11
Tokat'ta otomobil takla attı: 2 ölü!

, saat 06.00 sıralarında -Turhal karayolu, havaalanı kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Turhal yönüne giden (28) yönetimindeki 60 BG 288 otomobil, havaalanı kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole savruldu.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tokat Kredi Yurtlar Kurumu'nda aşçı olarak çalıştığı belirlenen otomobil sürücüsü Serkan Uygur ve gıda teknikeri 'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tokat'ta otomobil takla attı: 2 ölü!
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