Trabzon Maçka'da dereye uçan ekip otosundan çıkamayan polis denizde aranıyor

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

500 KİŞİLİK EKİP ARADI

Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 9'inci günde devam edildi. AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 500 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz'de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı. Sualtı dalışı gerçekleştiren polis ekipleri dalgalı denizde zor anlar yaşıyor. Arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı.

Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.