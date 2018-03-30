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Maçka'da dereye uçan ekip otosundan çıkamayan denizde aranıyor

'un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan 26 yaşındaki memuru , dalgıç ekipleri tarafından 'de aranmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 16:44
Trabzon Maçka'da dereye uçan ekip otosundan çıkamayan polis denizde aranıyor

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

500 KİŞİLİK EKİP ARADI

Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru 'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 9'inci günde devam edildi. , UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 500 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekip, kazanın meydana geldiği mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için 'de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı. Sualtı dalışı gerçekleştiren polis ekipleri dalgalı denizde zor anlar yaşıyor. Arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı.

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Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

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Trabzon Maçka'da dereye uçan ekip otosundan çıkamayan polis denizde aranıyor
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