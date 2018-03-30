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Üçüzlerin Umut’u da hayatını kaybetti

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Üçüzlerin Umut’u da hayatını kaybetti
'de tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ancak ikisi daha önce ölen üçüzlerden (5) de derede boğuldu. Pınarbaşı ilçesinde (32), oğlu Umut Efe ile birlikte pancar ekimi için tarlaya gitti. Otomobilde uyuyan oğlu Umut Efe'ye bakmak için gelen baba küçük çocuğu bulamadı. Ramazan Kara yaptığı aramada oğlunu derede yatar halde buldu. Babasının ve 112 Ekipleri'nin suni teneffüsü ve kalp masajına rağmen minik Umut Efe kurtarılamadı. Umut'un tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği, üçüz bebeklerden birinin doğum sırasında, diğerinin 2 aylıkken hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük çocuk dün gözyaşları arasında toprağa verilirken çiftin 8 aylık bir oğlu daha olduğu öğrenidi.
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