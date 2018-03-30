Van’da uyuşturucu tacirlerine 2 dev operasyon

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki farklı operasyon kapsamında yüzlerce kilo eroin ele geçirildi.

213 ADET PAKETLENMİŞ EROİN

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında 34 plakalı TIR il merkezi Erciş yolu üzerinde durdurularak araçta Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada TIR'ın ön cam üzeri ile kapı camları üzerine zulalanmış halde 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

BU KEZ ŞİLA!

Yine aynı gün saat 19:00 sıralarında 07 plakalı pick up marka araç Van ili Kurubaş mevkiinde yakalandı. Araçta Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş halde 118 paket halinde 61 kilo 983 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 AYDA YAKLAŞIM 1 BUÇUK TON EROİN

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılının ilk 3 ayında toplam 1 ton 158 kilo 946 gram eroin maddesi ele geçirildi.