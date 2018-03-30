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Van’da tacirlerine 2 dev operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Alfa ve Şila’nın da aramaya katılmasıyla birlikte yüzlerce paketlenmiş halde eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 08:43

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik düzenlenen iki farklı operasyon kapsamında yüzlerce kilo eroin ele geçirildi.

213 ADET PAKETLENMİŞ EROİN

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında 34 plakalı TIR il merkezi Erciş yolu üzerinde durdurularak araçta Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada TIR'ın ön cam üzeri ile kapı camları üzerine zulalanmış halde 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

BU KEZ ŞİLA!

Yine aynı gün saat 19:00 sıralarında 07 plakalı pick up marka araç Van ili Kurubaş mevkiinde yakalandı. Araçta Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş halde 118 paket halinde 61 kilo 983 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 AYDA YAKLAŞIM 1 BUÇUK TON EROİN

Edinilen bilgiye göre Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılının ilk 3 ayında toplam 1 ton 158 kilo 946 gram eroin maddesi ele geçirildi.
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Van’da uyuşturucu tacirlerine 2 dev operasyon
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