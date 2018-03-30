Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Vefat eden annesinin ağzından para istediler

Vefat eden annesinin ağzından para istediler

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Vefat eden annesinin ağzından para istediler

Ünlü şarkıcı 'nun 7 yıl önce vefat eden annesinin hesabını hack'leyen kişi, annesi 'nun ağzından bir mesaj yazarak 10 bin euro para istedi. Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011'de meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güneş Bonomo'nun Facebook hesabını hack'leyen kişi, Can Bonomo'dan para istedi. 'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen, nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın?" mesajını gönderdi. Mesajın ekran görüntüsünü sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo, altına şu notu düştü: "Kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hack'leyerek ölmeden önce edindiği dostları ve ailesinden para dilenen bir mahlukat..."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vefat eden annesinin ağzından para istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN