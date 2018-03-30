Vefat eden annesinin ağzından para istediler

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun 7 yıl önce vefat eden annesinin hesabını hack'leyen kişi, annesi Güneş Bonomo'nun ağzından bir mesaj yazarak 10 bin euro para istedi. Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011'de meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güneş Bonomo'nun Facebook hesabını hack'leyen kişi, Can Bonomo'dan para istedi. Hacker'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen, nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın?" mesajını gönderdi. Mesajın ekran görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo, altına şu notu düştü: "Kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hack'leyerek ölmeden önce edindiği dostları ve ailesinden para dilenen bir mahlukat..."

BUGÜN NELER OLDU