14 asırdır süren düğün

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kumgölü köyü yakınlarında üç gün süren ve halk arasında Hivde denilen Murat Şenlikleri yapılıyor. İnanışa göre İslam ordusu komutanlarından Muaz bin Cebel, bölgeyi fethetmek üzere gönderilir. Ancak Cebel nişanlı olduğu için annesi gitmesini istemez. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, annesine dönüşte oğlu için bir hafta düğün yapacağını söyler. Anne ikna olur ve bin Cebel yola çıkar. Ancak şimdiki Murat Ovası'nda pusuya düşürülerek öldürülür. Cebel yakın bir yerde toprağa verilir. Rivayetlere göre, bu şenlik Cebel'in nişanını tamamlamak üzere, Muaz bin Cebel'in öldürüldüğü 641'den beri her yıl yapılıyor. Üç gün süren şenliğe gelen onbinlerce kişi çadırlarda kalıyor. Hem eğlenen hem dua eden insanlar, üçüncü gün kına yakmaya başlıyor. Kına töreni öncesi kadınlar Cebel'in türbesini ziyaret ediyor. Daha sonra birbirlerinin ellerine kına sürüyor. Bu sırada erkekler tef eşliğinde zikir yapıyor. Türbe ziyaretleri ve kına töreninin ardından, insanlar piknik yapıyor. Etkinlikler genelde atlıların gösterisiyle son buluyor. 1990'lardan önce bir hafta süren etkinlikler, daha sonra güvenlik gerekçesiyle üç güne indirildi. Voice Of America



