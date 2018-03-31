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'da 17 yaşındaki genç, kaldığı çocuk destek merkezinin yakınında ölü bulundu

'da (17), kaldığı çocuk destek merkezinin yakınında, yol kenarında ölü bulundu. Altun'un cesedinin yanında iki tüp çakmak gazı bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 09:35
Adana'da 17 yaşındaki genç, kaldığı çocuk destek merkezinin yakınında ölü bulundu

Olay, merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi Karaisalı yolunda meydana geldi. Şambayat Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocuklar, gece merkeze dönerken yol kenarında hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan kişinin, aynı gün destek merkezinden izinli çıkan arkadaşları olduğunu fark eden çocuklar, 112 Acil Servis ve polisi arayarak yardım istedi.

ÇAKMAK GAZI BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altun'un öldüğü belirlendi. Polis, Altun'un cesedinin yakınında 2 tüp çakmak gazı buldu.

Hırsızlık ve uyuşturucudan poliste kaydı bulunan, defalarca destek merkezinden kaçtığı belirtilen Altun'un cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çakmak gazı soluyup, zehirlendiği tahmin edilen Altun'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Adana'da 17 yaşındaki genç, kaldığı çocuk destek merkezinin yakınında ölü bulundu
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