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'da kaçak tavuk kesimhanesine baskın: 3 ton ele geçirildi

’da kaçak tavuk kesimhanesine polis ekipleri gece yarısı baskın düzenlendi. Baskında 3 ton kesilmiş tavuğa el konulurken olayla alakalı 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 09:19
Adana'da kaçak tavuk kesimhanesine baskın: 3 ton tavuk eti ele geçirildi

Camili Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı alan polis, gece saatlerinde adrese baskın düzenledi. Tek katlı eve giren ekipler, bir kısmı kasalar halinde satışa hazırlanmış, bir kısmı ise parçalanmayı bekleyen yaklaşık 3 ton ele geçirdi. ların çalıştırdığı tespit edilen kaçak kesimhanede kesilip, parçalanmaya hazırlanmış tavukların, yolunmuş tüyleri ve artıklarıyla aynı yerde bekletilmesi dikkat çekti.

3 TONLUK TAVUK ETİ

Tavuk atıklarıyla kaplı duvar, pencere ve yerlerin kötü görüntü sergilediği kesimhaneye gelen zabıta ekipleri ceza yazarken, yaklaşık 3 ton tavuk eti de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 6 Suriyeli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlıksız koşullarda kesilen tavukları Suriyeli lokantacılara sattıklarını iddia etti.

Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı inceleme sonunda belli olacak.

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Adana'da kaçak tavuk kesimhanesine baskın: 3 ton tavuk eti ele geçirildi
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