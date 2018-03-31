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'da Afgan işçilerin sı: 1 ölü, 3 yaralı

'ın İscehisar ilçesinde mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı işçiler arasında çıkan da Kheırollah N. (27) öldü, 3 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 10:41
Afyonkarahisar'da Afgan işçilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Seydiler beldesi Kızılkayalar mevkiinde bir mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı 5 işçi arasında dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işçilerden Shamsudin N. (25), kaldıkları işyerinin yemekhanesinde Kheırollah N., Kheyr Mohammad O. (24), Mohebullah A. (38) ve Hazrat Gol Y'ye (27) bıçakla saldırdı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan işçilerden Kheırollah N., olay yerinden yaşamını yitirdi, diğer 3 işçi ise ağır yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kheırollah N.'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından İscehisar Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Shamsudin N.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Afyonkarahisar'da Afgan işçilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
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