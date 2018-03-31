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'da metro kazası

'da Kızılay-Batıkent yönünde seferler başlamadan önce hat bakım çalışması yapan iki metro kaza yaptı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 08:21 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 09:09
Ankara'da metro kazası

Ulus İstasyonu'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Raylardaki hasarların ardından metro seferleri iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslerle ek sefer koydu.

BAŞKAN TUNA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna metro kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Tuna, yaşanan kazayla ilgili sosyal medya üzerinden "Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu.Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" açıklaması yaptı.

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Ankara'da metro kazası
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