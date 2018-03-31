Toplumda duygu durum bozukluğu ve manik depresif hal olarak bilinen bipolar hastalıkla ilgili farkındalık çalışmaları sürüyor. Bipolar Yaşam Derneği, "30 Mart Dünya Bipolar Anma
ve Farkındalık Günü" kapsamında "Anlat ki bilsinler" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. İstanbul
'da Karaköy House Otel'de önceki gün düzenlenen etkinlikte bipolar hastalar yaşadıklarını anlattı. Hastaların karşılaştıkları zorlukları anlattığı kısa film gösterildi. İşte toplantı notları: Bipolar Yaşam Derneği Başkanı Özlem Sarı:
15 yaşında lise ikinci sınıf öğrencisiyken yakalandım. Bu hastalığı kabullenerek işe başladım. Susmadan cesaretle yaşadıklarını anlatan herkese çok teşekkür ederim. Bipolar tedavisi olmayan bir hastalık değil. Hastalığımı atlattım, evlendim, çocuk sahibi oldum. El ele bunun üstesinden gelebiliriz. Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Timuçin Oral:
Hastaların yaşadığı ayrımcılığa, damgalamaya dikkat çekmek istedik. Bipolar bozukluğun tıpkı diğer hastalıklar gibi, astım, migren gibi bir hastalık olduğunu anlatmayı amaçladık. Hastalardan korkulması ve onların birer şiddet unsuru olarak bağdaştırılması yanlış. Bipolar Bozukluklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kaan Kora:
El ele verirsek daha fazla hastanın çeşitli zararlarla karşılaşmasını önleyebiliriz.