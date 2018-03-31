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’de trafik sı: 1 ölü, 4 yaralı

'nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki (47) öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 17:16
Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

'in Edremit ilçesinden, yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HG 231 plakalı minibüs, Çanakkale'nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiindeki kavşaktan Şelale yoluna dönerken, Erkan Özen yönetimindeki 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

da, aynı aileden 7 kişinin bulunduğu minibüsteki olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mıhlı sakinleri ise aynı kavşakta sayısız kaza olduğunu belirtip, sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.

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Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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