Çiftlik Bank'ta yeni gelişme: Mağdurlarlara alay eder gibi mesaj gönderdiler

Her geçen gün yeni bir skandalın yaşandığı Çiftlik Bank vurgununda yeni bir gelişme yaşandı. Bu sefer de sadece Çiftlik Bank üyelerinin kullandığı mobil uygulama üzerinden kullanıcılara mesajlar gönderildi. Gönderilen mesajların kim tarafından hangi nedenle gönderildiği henüz tespit edilemezken, ilgili mesajlara mağdurlar tarafından tepki gösterildi.

Daha önce de Sakarya'da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

ALAY EDER GİBİ MESAJ ATTILAR

Bu kez de üyeleri 'Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı' sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK'nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları var. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank'ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.