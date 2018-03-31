Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çiftlik Bank'ta yeni gelişme: Mağdurlarlara alay eder gibi mesaj gönderdiler

'ta yeni gelişme: Mağdurlarlara alay eder gibi mesaj gönderdiler

Binlerce insanın mağdur olduğu vurgununda yeni gelişme yaşandı. Çiftlik Bank üyelerinin kullandığı mobil uygulama üzerinden kullanıcılara mesaj atıldı. ‘Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı’ şeklinde atılan mesajın hangi nedenle gönderildiği bilinmezken, mağdurların büyük tepkisini çekti.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 15:07
Çiftlik Bank'ta yeni gelişme: Mağdurlarlara alay eder gibi mesaj gönderdiler

Her geçen gün yeni bir skandalın yaşandığı vurgununda yeni bir gelişme yaşandı. Bu sefer de sadece Çiftlik Bank üyelerinin kullandığı mobil uygulama üzerinden kullanıcılara mesajlar gönderildi. Gönderilen mesajların kim tarafından hangi nedenle gönderildiği henüz tespit edilemezken, ilgili mesajlara mağdurlar tarafından tepki gösterildi.

Daha önce de Sakarya'da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

ALAY EDER GİBİ MESAJ ATTILAR

Bu kez de üyeleri 'Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı' sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK'nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları var. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank'ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.

Son Dakika: Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın yurt dışına böyle kaçtı
Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftlik Bank'ta yeni gelişme: Mağdurlarlara alay eder gibi mesaj gönderdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN