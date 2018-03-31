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'te feci trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 22:44
Gaziantep'te feci trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde -Adana otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs, 'U' dönüşü yapmak isterken çarpıştı.

Kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te feci trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
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