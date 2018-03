Hedef yüzde 100 okuryazarlık

BUGÜN NELER OLDU

Atv'de Müge Anlı 'nın öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan desteğiyle başlayan 'Okuma Yazma Seferberliği' her yaştan insan tarafından büyük ilgi gördü. Müge Anlı'nın çağrısıyla ihbar hattına çok sayıda destek telefonu yağdı. Telefonlar kilitlendi ve okuma yazma öğrenme isteyen yüzlerce kişinin bilgileri kaydedildi. Seferberlik çağrısının ilk ayında 270 binin üstünde başvuru gerçekleşti. bu rakam geçtiğimiz günlerde 400 bini buldu. Emine Erdoğan "İnanıyorum ki 2,5 milyon vatandaşımızın tümü, süreç içinde bu seferberliğe katılacak, ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır" dedi.Sivas'ın Gemerek ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden askerlere mektup yazmayı arzuluyor. 70 yaşındaki Bedriye Çoban:"Okuma yazma öğrenmeye geldik. İnşallah öğrenir, askerlerimize mektup yazarız. Allah onları korusun" diye konuştu. 66 yaşındaki Safiye Özbek ise en büyük isteğinin okuma yazma öğrenip askerlere mektup yazmak olduğunu dile getirerek, "Allah'ım onları saklasın. Biz onların sayesinde burada oturuyoruz." dedi.Eve döndüğünde haber bülteninde Atv'de Okuryazarlık Seferberliği Kampanyasına ilişkin haberleri duyduğunu anlatan Resmiye Teyze "Koştum hemen komşunun kızına. 'Neredeymiş bu kurs? Bul' dedim. Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi 'ne hemen geldim kayıt oldum. Bu sefer bu işi yapacağım. Bu son fırsatı kaçırmayacağım. Okuma yazmanın yaşı yok. Allah Müge Anlı'dan da Cumhurbaşkanımızdan da Emine hanımefendiden de emeği geçen herkesten razı olsun" dedi. Kursun en başarılı öğrencilerinden biri olan Resmiye Teyze "Kızım inanır mısınız 7 yaşında okula başlayan bir çocuk gibi heyecanlıyım. Geceleri heyecandan uyuyamıyorum. İçim içime sığmıyor." ifadesiyle mutluluğunu anlattı. "Üni ver siteye gidece ğim " Babası mektuplaşır diye okutmadı Nezahet Duruer'i. Ama o okuma sevdasından vazgeçmedi. 77 yaşında okula başladı. Duruer "Okuma yazma öğrenmek istiyorum, bir kişi bile olsam bu kursu açın." Üniversiteye de gideceğim" dedi.3 çocuklu Emine Çelik çocuklarından 2'sinin okula gittiğini ve kızının öğretmenin kendisinin de öğretmeni olduğunu dile getirerek "Çocuklarıma destek olmak istiyorum. Şu an onlara derslerinde yardımcı olamıyorum. Öğrenmek ve onlara da öğretmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Hidayet Basma, küçükken okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini vurgulayarak, "Her şeyde zorlanıyoruz. Çocuklarımıza yardım edemiyoruz. Öncelikle kendimiz ve çocuklarımız için okumayı çok istiyoruz." dedi.Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki Hatun Karaca, çocuklarına mektup yazabilme hayalini, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi. Düzce'de açılan kursa başvuran ALS hastası, yatağa bağımlı 64 yaşındaki Nezaket Yağmur, görevlendirilen bir öğretici eşliğinde eğitimini başarıyla tamamladı. Yağmur "Kırmadılar bana hoca verdiler okumayı çözdüm" dedi. Gaziantep'te 2 yıl önce kaybettiği eşinin ceketinin cebinde kendisi için yazdığı şiiri tesadüfen bulunan 72 yaşındaki Halime Kocaaslan kursa giderek okuryazar oldu. Kocaaslan "Şiiri bulduğumuzda çocuklarım okudu ama ben okumak istedim. Sırf bunun için okuma yazma öğrenmeye karar verdim." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan 1 Şubat'ta Atv'de Müge Anlı'nın hazırladığı Tatlı Sert programına video konferasla bağlanarak "Okuma Yazma Seferberliği"ne destek vermişlerdi. Müge Anlı'nın çağrısıyla ihbar hattına çok sayıda destek telefonu yağdı. Her yaştan binlerce kişi Türkiye'nin dört bir yanında açılan kurslara kayıt yaptırdı. Milli Eğitim Bakanlığı 'nın açtığı kurslarda tüm ders materyalleri kursiyerlere ücretsiz dağıtılıyor. Ayrıca bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden kursiyerlere online eğitimler de veriliyor. 8 hafta süren eğitimlerin ardından kursiyerler okuryazarlık sertifikalarını alacaklar. Başarılı olanlara çeşitli hediyelerle de ödüllendirilecek.