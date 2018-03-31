İzmir'de üniversite hocası, öğrencisi olan eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanacak

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ege Üniversitesi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nde öğretim görevlisi olan A.A. (37) hakkında, aynı zamanda öğrencisi olan eski sevgilisi G.B.A.'yı (26) dövüp, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ege Üniversitesi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü son sınıf öğrencisi G.B.A., aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapan eski sevgilisi A.A.'nın geçen 10 ve 29 Ekim tarihlerinde kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü, ilişkisini noktalayıp, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.A. hakkında 'hakaret, tehdit ve yaralama' suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçen 13 Şubat'ta iddianame hazırladı.