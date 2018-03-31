Kahramanmaraş’ta ulaşım sorunu çözülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Üç yıldan beri Kahramanmaras'ta hizmete sundugu toplamda 30 kilometre uzunlugunda dev bulvarlar, köprülü ve akıllı kavsaklarla sehir içindeki trafik yogunlugunu azaltmayı hedefleyen Kahramanmaras Büyüksehir Belediyesi, bir taraftan da yol genisletme çalısmalarını aralıksız sürdürüyor. Sehir merkezinde yasanan tıkanıklıgı gidermek adına yeni yollarla ve tıkanan bölgelerde yol genisletme çalısmalarına agırlık veren Kahramanmaras Büyüksehir Belediyesi aynı zamanda çok katlı otoparkları da hizmete sunarak trafikte tıkanmalara sebep olan park sorununu da ortadan kaldırıyor. Bu baglamda kentte bin 500 araçlık çok katlı otoparkı hizmete sunan Kahramanmaras Büyüksehir Belediyesi araç otopark sayısını üç katına çıkarmıs durumda. Sehir merkezinde yasanan tıkanıklıgı çevreye yayarak rahatlatmayı hedefleyen Kahramanmaras Büyüksehir Belediyesi aynı zamanda 30 kilometre uzunlugunda Kuzey Çevre Yolunun yapımına da devam ediyor. Büyüksehir Belediyesi bünyesinde kurulan Trafik Yönetim Merkezi ile; trafik akısının sürekliliginin saglanması, yol agı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafigin 7/24 saat gerçek zamanlı izlenmesi, kontrol edilmesi, tek merkezden kontrolü ve yönetimi ile kent içi sehir trafiginin daha etkin biçimde yönetiliyor. Kahramanmaras'ın trafik yogunlugunu azaltmayı hedefleyen Büyüksehir Belediyesi yeni yol ve bulvarlarla önemli ölçüde azaltılacak, bir kaç noktada köprülü kavsaklarla ulasım önemli ölçüde rahatlamıs olacak.Sehrin merkezinde toplam 1500 araç kapasiteli, 40 bin metrekare insaat alanı olan, içerisinde engelli park alanları, elektronik park göstergeleri, kameralı güvenligi, mescidi, yaglama yıkama bölümü olan otoparkta aynı zamanda Sazibey Camii yol kotundan ve alt yol kotundan giris- çıkısı yapıldı.Sehrin en merkezi yerinde otoparkı hizmete sunduklarını kaydeden Kahramanmaras Büyüksehir Belediye Baskanı Fatih Mehmet Erkoç: "Çok katlı otoparkımız merkezde, kapalı çarsılara, Trabzon Bulvarına yürüyüs mesafesinde, Azerbaycan Bulvarının hemen kenarında. Bulvar ile arası 70-80 metre. Trabzon bulvarına 150 metre, kapalı çarsılara 200 metre uzaklıkta. Isletmeciligini de belediye olarak biz yapacagız. Fiyatlarımız da çok uygun olacak. Bunun yanı sıra Milli Irade Meydanımızın altına yaptıgımız 350 araçlık otoparkta yakında hizmete sunulacak. Biz göreve geldigimizde yaklasık 600-700 araçlık otopark hizmeti vardı. Su anda bu sayı 1850'ye yükselmis durumda. Milli Irade Meydanı otoparkımızın da hizmete girmesi ile otopark araç sayısı öncekilere göre 3 kat artmıs durumda. Çalısmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.