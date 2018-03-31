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Gazeteci ebediyete uğurlandı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Gazeteci Oktay Verel ebediyete uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat eden gazeteci-yazar (91), son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ve 1998 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Verel için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Verel'in yeğenleri Hayriye Hülya Toygar ve Hatice Azize Ergeneli taziyeleri kabul etti. Verel'in cenazesi namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oktay Verel, 52 yıllık kesintisiz basın yaşamında fıkra yazarlığı, başyazarlık, yazı işleri ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uzun yıllar da İletişim Fakültesi'nde meslek dersleri vermişti

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Gazeteci Oktay Verel ebediyete uğurlandı
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