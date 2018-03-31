Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İnternet sayesinde hayatımızda yeni konfor alanları açıldı. Keşfettikçe büyüleniyor, bu etkiyle yeni davranışlar ediniyoruz. Artık başkayız. Ancak internette de beyaz ve siyah var. İyilikle kötülük savaşıyor. Kötüler, hem sahada hem de bilgisayar başında binbir çeşit yöntemle tuzağa çekiyor. Yöntemlerini sürekli yenileyip teknolojik dolandırıcılık yapıyorlar.

SABAH, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturduğu dijital dolandırıcılık dosyalarını açıyor. Yeni nesil dijital dolandırıcıların yöntemleri arasında bir aydır Türkiye'nin gündeminde olan Çiftlik Bank ve Bitcoin vurgunları da var. Bütün soruşturmalarda uzman hackerlar, bilgisayar korsanları ve azılı dolandırıcılar başrolde. Yavaş yavaş düğümlenen filmlerin sonunda ise iyi olan kazanacak.



SANAL PARA BİTCOİN VE ÇALINAN HAYALLER

Kripto Para Borsaları'na üye olan Bitcoin sahipleri, sosyal medyadaki Bitcoin gruplarına dolandırıcılar tarafından "Fazla sanal para kazanma vaadi" ve reklamları ile çekiliyor. Gruplara üye olan kişiler, dolandırıcılar tarafından oluşturulan WhatsApp gruplarına davet alıyor. Yeni üyeler ile yaptıkları yazışmalarda Bitcoin sahipleri hakkında bilgi toplayan dijital vurguncular, hedeflerine aldıkları kişilerin fotoğraflarına ulaşıyor ve kişisel bilgilerini topluyor. Farklı bahanelerle kimlik bilgilerini istiyorlar.



KART BİLGİLERİYLE 'MAİL ORDER' HIRSIZLIĞI

Siber Polisi, geçen yıl binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek "Mail Order" sistemi üzerinden 2 milyon liralık alışveriş yapan 21 kişilik bir çeteyi çökertmişti. İstanbul Siber Polisi'nin Mail Order soruşturmaları; genellikle kart bilgilerinin çalındığını belirten ve banka hesaplarından ödeme yapıldığını belirten mağdurların şikayeti üzerine açılıyor. Sahte mühür ve evraklarla şirketler kuran dolandırıcılar, bilgisayar korsanı hacker çete üyelerinin yardımı ile insanların kart bilgilerini ele geçiriyor.



İKİZ SİM KARTLA ÖZEL HESAPLARA ULAŞILIYOR

Dolandırıcılar, Bitcoin sahibi olan kişinin kimlik bilgileriyle sahte bir kimlik hazırlıyor. Sahte kimlikle telefon bayilerine gidiyor ve "Telefon hattım bozuldu" veya "Kayboldu" diyerek yeni sim kart talebinde bulunuyorlar. Bir nevi "İkiz Sim Kart" çıkartıyorlar. Hat sahibinin hattı, yeni hat çıktığı an kapanıyor. Hat sahibi yaşananları fark edene kadar, yeni hatlarla Bitcoin Para Borsaları'na giren dolandırıcılar "Şifremi unuttum" seçeneğiyle cep telefonuna yeni şifre gönderilmesi talebinde bulunuyor. Yeni şifreyi aldıktan sonra Bitcoin sahiplerinin cüzdan hesaplarında bulunan kripto paralar, dolandırıcılar tarafından farklı hesaplara aktarılıyor veya para karşılığı satılıyor.



KOPYA KARTLA ŞİRKET ALIŞVERİŞİ

Genellikle kredi ve banka kartlarını kopyalayan dolandırıcılar, kopya kartlarla şirket adına alışveriş yapıyor. Akıllı cep telefonları, elektronik eşyalar ve araç yedek parçaları gibi pahada ağır ve hızlı paraya çevirebilecekleri ürünleri yüklü siparişlerle satın alıyorlar. Ödemeleri de kopyalanmış kartları kullanarak "Mail Order" sisteminin üzerinden yapıyorlar. Dolandırıcılar, satın aldıkları bu ürünleri internet üzerindeki sitelerden satışa sunarak haksız kazanç sağlıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları ve dolandırıcıların yakalanabilmesi için sık sık hesap hareketlerini kontrol etmeleri gerektiğine vurgu yapılıyor.



WHATSAPP'TA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ASLA PAYLAŞMAYIN!

Siber Polisleri, çalıştığı Bitcoin şirketini 1.3 milyon lira dolandıran A.D.'yi geçen hafta yakaladı. Firma yöneticilerinin şifre bilgilerini ele geçiren A.D. şifrelerle iki arkadaşını sisteme üye yaptı. Arkadaşlarına bankalarda hesap açtırdı ve banka hesabı üzerinden 1.5 milyonluk "Bitcoin" satın almış gibi gösterdi fakat bankaya para yatırılmadı. Uzak bilgisayarla sisteme bağlantı kuran A.D. işlemlerle 200 bin lirayı kayıp olarak gösterdi ve 1 milyon 300 bin lirayı arkadaşları adına sattı. Paraları arkadaşlarına açtığı hesaba yatırtan ve çektiren A.D. tutuklandı. Siber Polisi, Bitcoin sahibi kişilerin WhatsApp yazışmalarında kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini aktarıyor. Bitcoin sahiplerinin, hangi borsa şirketine bağlı oldukları bilgisini de kesinlikle kimseyle paylaşmamaları gerektiğine vurgu yapılıyor.



PANİK TUZAKÇILARI HESAPLARI BOŞALTIYOR

İnternet üzerinden veya hackerlar aracılığıyla kişisel bilgilerini edindikleri insanları cep telefonlarından arayan dolandırıcılar "Yurt dışında kredi kartınızdan harcama yapılıyor" diyor. Paniğe düşürdükleri ve işlem iptali bahanesiyle hesap şifrelerini aldıkları vatandaşların hesaplarını boşaltıyorlar. İstanbul'da tuzağa düşürdükleri 100 kişinin hesabından 2 milyon lira aktarım yapan 22 kişilik çeteyi çökerten Siber Polisi uyarıyor: Banka bilgileri ile şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Bankaların ve diğer kuruluşların yetkilileri, müşterilerinden asla banka veya kredi kartı şifresi istemez. Şifre istenmesi durumunda telefonunuzu kapatarak bankanızla ve emniyet ile irtibata geçin.

ÇİFTLİKBANK'IN KULLANDIĞI DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ PONZİ SİSTEMİ NEDİR? CHARLES PONZİ KİMDİR?