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'de Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca ladı

’in Göreme beldesindeki 'nde Kırgız genç kızın erkek arkadaşını dakikalarca laması ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:51
Nevşehir'de Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme'de bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla fotoğraf çekinmek için 'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'ne gelen Kırgız çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

DAKİKALARCA TOKAT ATTI

Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.

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Nevşehir'de Kırgız kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı
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