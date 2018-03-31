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Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

Başkentte, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı tır şoförü öldü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 07:44 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 07:47
Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu

'da yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan tır şoförü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki 01 DRD 83 plakalı oksijen tüpü yüklü tırın lastiği patladı.

Tırı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki 34 SJ 3775 plakalı otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı.

Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu
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