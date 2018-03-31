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'de taşımak için özel yelek diktirmişler

'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ile ve içki ele geçirildi. Şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için özel cepli yelek diktirdiği belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 15:27
Rize'de kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 66 gram esrar, 9 gram bonzai, 5 ruhsatsız tabanca, 62 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 1738 paket ile 79 şişe kaçak içki ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZEL CEPLİ YELEKLER

Operasyonlarda, şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için diktirdiği özel cepli yelekler de ele geçirildi.

Şüphelilerin, kaçak sigara paketlerini yeleğin gizli ceplerine saklayıp giydiği ve caddelerde dolaşarak satış yaptıkları belirlendi.

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Rize'de kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler
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