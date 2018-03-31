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Taksim'de 12 yaşındaki çocuğu tramvaydan aşağı ittiler

Taksim'de 'nde nostaljik tramvaya asılan 12 yaşındaki dilenci bir kız çocuğu, diğer dilenciler tarafından aşağı itildi. Küçük kızın olayda parmağı incinirken, yaşadığı korku kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 16:53
Taksim'de 12 yaşındaki çocuğu tramvaydan aşağı ittiler

Beyoğlu 'nde meydana gelen olay, yürekleri ağızlara getirdi. Edinilen bilgiye göre, dilendiği öğrenilen Ayşe T. isimli 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ablasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki nostaljik tramvaya asıldı. Küçük kız tramvaya asıldığı sırada, diğer dilenciler tarafından aşağı itildi. Küçük kızın yaşanan olayda sadece parmağı incinirken, olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından küçük kızın önemli bir şeyi olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı.

Küçük kızın yaşadığı korku ise kameralara yansıdı.

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Taksim'de 12 yaşındaki çocuğu tramvaydan aşağı ittiler
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