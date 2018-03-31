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baskınında üç nadide parça

İstanbul polisi tarafından yurtdışına kaçırılacağı tespit edilen “,” dini el yazması ve okuma çubuğu ele geçirildi. Eserler incelemeye alındı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Tarihi eser baskınında üç nadide parça
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'da iş yeri olan M.A., M.A., N.A. ve H.A.'nın üç i yurtdışına kaçıracağını tespit etti. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 18. yüzyıla ait 8.30 metre ele geçirildi. 'de ele geçirilen en uzun hatlardan biri olan şecerede Hz. Adem'den başlayarak peygamber isimleri ve soyağaçlarının madalyonlara yazıldığı belirlendi. Hz.Muhammed'in ismi, tuğra gibi şekillendirilmişti. Operasyonda 35 santimetre uzunluğunda Osmanlı saray erkanına ait olabileceği değerlendirilen dini metin okuma çubuğu bulundu. Dini öğretilerde kullanılan, baş kısmı yumruk halinde olan eser, abanoz ağacından yapılmış ve yeşim taşıyla süslenmişti. Operasyonda son olarak bitkisel kabartmalı ahşap muhafaza arasında parşömen veya deri olabileceği düşünülen yazılmış el yazmaları da ele geçirildi. El yazmalarının, Güneydoğu Asya kökenli Budist manastırlarından çalınmış dini içerikli ve Budist inancına ait veda metinleri olduğu değerlendirildi. Hint metinlerinden oluşan 70 sayfalık eser, en az 300 yıllık. Zanlılar yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Tarihi eser baskınında üç nadide parça
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