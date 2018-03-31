Tarihi eser baskınında üç nadide parça

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı
'da iş yeri olan M.A., M.A., N.A. ve H.A.'nın üç tarihi eser
i yurtdışına kaçıracağını tespit etti. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 18. yüzyıla ait 8.30 metre Seyyidlik Şeceresi
ele geçirildi. Türkiye
'de ele geçirilen en uzun hatlardan biri olan şecerede Hz. Adem'den başlayarak peygamber isimleri ve soyağaçlarının madalyonlara yazıldığı belirlendi. Hz.Muhammed'in ismi, tuğra gibi şekillendirilmişti. Operasyonda 35 santimetre uzunluğunda Osmanlı saray erkanına ait olabileceği değerlendirilen dini metin okuma çubuğu bulundu. Dini öğretilerde kullanılan, baş kısmı yumruk halinde olan eser, abanoz ağacından yapılmış ve yeşim taşıyla süslenmişti. Operasyonda son olarak bitkisel kabartmalı ahşap muhafaza arasında parşömen veya deri olabileceği düşünülen Sanskritçe
yazılmış el yazmaları da ele geçirildi. El yazmalarının, Güneydoğu Asya kökenli Budist manastırlarından çalınmış dini içerikli ve Budist inancına ait veda metinleri olduğu değerlendirildi. Hint metinlerinden oluşan 70 sayfalık eser, en az 300 yıllık. Zanlılar yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.